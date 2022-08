Cystite au retour de vacances : que faire ?

C’est une ​​​​​affection très courante et beaucoup plus fréquente chez les femmes, dû simplement à leur anatomie. Pour rappel, la cystite est une inflammation de la paroi de la vessie ou de toute partie du système urinaire. Les bactéries sont en cause dans 70 à 90% des cas et sont très souvent déclarées par un type de bactérie appelé Escherichia coli (E. coli).

La chaleur augmente la transpiration qui favorise la déshydratation. Cela entraîne par conséquent une moins grande envie d’uriner et donc, des infections urinaires ! Les vacances c’est parfois aussi l’amour à la plage ou encore les toilettes des autoroutes ! Tout cela est propice au développement de cette affection ! Au retour de vacances, il ne faut pas écarter la chlamydia, les gonocoques, l’herpès génital et autre trichomonas (qui donne eux une odeur de poisson) !