Cyril Saugrain : "Van Gils peut envisager de bien belles choses sur ce Dauphiné"

Julian Alaphilippe s'est montré le plus véloce dans un sprint de costaud. Sa première victoire World Tour depuis 14 mois. A-t-on retrouvé le "grand" Alaf ? "Peut-être pas encore le grand Julian Alaphilippe. Il avait annoncé avant le Dauphiné qu'il avait de bonnes sensations à l'entraînement. Je pense qu'il avait besoin de confirmer. Hier, je m'interrogeais. On supposait que c'était une arrivée qui lui convenait et il n'a pas fait le sprint. Il a fait passer un autre message ce lundi. On était sur une arrivée de moelleux, de costauds et c'est lui qui s'est imposé. On a retrouvé un très bon Julian Alaphilippe. Maintenant, il faudra voir dans les étapes un peu plus dures", analyse notre consultant.