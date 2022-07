Cyril Saugrain : "van Aert a été essentiel dans la poursuite, Jumbo-Visma s’en sort vraiment bien"

La cinquième étape du Tour de France, disputée sur les pavés du nord, a tenu toutes ses promesses en termes de suspense, de rebondissements et d’intensité. Cyril Saugrain tire les enseignements de cette journée tant redoutée par les candidats à la victoire finale.



Les baroudeurs ont été récompensés et Simon Clarke s’est imposé sur le fil devant Taco van der Hoorn. La formation belge Intermarché – Wanty Gobert est passée tout près d’un superbe succès, à la veille du départ à Binche, son fief. "Le Néerlandais fait peut-être une erreur. Clarke coupe son effort. Il attaque peut-être un petit peu tôt. Idéalement, il aurait pu attendre un peu. Mais c’est facile à dire quand on regarde le sprint depuis l’hélicoptère. Lui, il est dans la roue et se dit que c’est le moment d’y aller."



Wout van Aert, malchanceux, s’est mué en équipier modèle. Il a sauvé son maillot jaune et peut-être le Tour des Jumbo-Visma. "Il y a panique à bord, il va mettre des relais très importants. Il a été essentiel dans la chasse. Sans lui, je pense que c’était la catastrophe pour l’équipe néerlandaise qui s’en sort vraiment bien."



Peter Sagan et Mathieu van der Poel ont manqué leur rendez-vous avec les pavés. "Ce sont des bagarreurs, on le reverra dans ce Tour. Ils ont été un peu courts sur leur terrain. C’est un signe qu’ils ne sont pas au top de leur forme". Au niveau du Général, Primoz Roglic est le grand perdant. "Deux minutes de perdues sur Pogacar, c’est énorme. Mais je me dis que parfois on peut être plus dangereux à deux minutes. Si on sait utiliser correctement la situation. Vingegaard est toujours dans le coup. Charge à Jumbo-Visma de construire le nouveau plan pour tenter de mettre Pogacar en difficultés".