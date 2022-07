Cyril Saugrain tire son chapeau à Mads Pedersen : "C’est la victoire de l’obstination"

Y aura-t-il des chances pour les sprinters d’ici Paris ? C’est ce que Rodrigo Beekens se pose comme question. "Je m’interroge sur la capacité des équipes des sprinters à contrôler", lui répond Cyril Saugrain. "Il y a beaucoup d’équipes qui n’ont pas encore gagné et qui veulent autre chose qu’un sprint massif. Je n’en verrais plus que 2 : l’étape de Cahors et des Champs Elysées."

S’ils sont restés bien au chaud dans le peloton ce vendredi, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard pourraient se découvrir samedi lors de l’arrivée exigeante à Mende. "On risque d’avoir une bagarre. On va avoir une étape hyper usante, Pogacar va peut-être essayer d’utiliser ses qualités sur cette montée beaucoup plus sèche et courte."