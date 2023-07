Cyril Saugrain tire son chapeau à Ion Izagirre et souligne son esprit d’initiative

Ion Izagirre a piégé ses compagnons d’échappée pour décrocher la victoire jeudi sur la 12e étape du Tour de France 2023. L’Espagnol de l’équipe Cofidis s’est imposé après un solo de 30 kilomètres. Un sacré numéro qui a séduit notre consultant Cyril Saugrain.

"Ce n’était peut-être pas lui le plus fort. Il avait légèrement décroché dans l’ascension précédente… mais il s’est dit 'je n’ai rien à perdre'", explique Saugrain lors de notre traditionnel débrief d’après-course. "Il a attaqué et fait exploser Mathieu Van der Poel. Derrière, tout le monde s’est jaugé. Après la descente, la poursuite n’a pas été des plus lisses. Une fois qu’il a pris ces 40 secondes, on a commencé à attaquer et se relever derrière lui. Un coureur qui roule régulièrement prend toujours du temps dans ce genre de scénario. Chapeau à lui pour avoir pris cette initiative."

Saugrain a ensuite commenté la stratégie de l’équipe Jumbo-Visma qui voulait à tout prix éviter que Tadej Pogacar prenne des bonifications ce jeudi (8 secondes au sommet de la dernière ascension, 10 à l’arrivée).

"Imaginez de perdre le maillot avant le triptyque en montagne qui arrive. Psychologiquement ça aurait été un coup dur", analyse-t-il.

Si le statu quo a été préservé entre les deux grands favoris, on a en revanche enregistré du mouvement dans le Top 10 avec l’offensive de Thibaut Pinot, désormais 10e du général. De quoi inspirer d’autres hommes du général ?

"Des coureurs comme Pidcock avec un Rodriguez placé, pourraient envisager d’attaquer dans un moment où il n’y a plus grand monde. Cela peut donner l’envie de tenter qqch dans les jours à venir", estime Cyril Saugrain.