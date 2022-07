Cyril Saugrain surpris par Lampaert : "Je m'attendais à voir un Belge devant mais probablement pas celui-là"

La 1e étape du Tour de France 2022 a livré son verdict : Yves Lampaert a remporté le contre-la-montre et enfile le maillot jaune, au nez et à la barbe des grands favoris de l'effort solitaire. "Je m'attendais à voir un Belge devant mais probablement pas celui-là" explique notre consultant sur le Grand Boucle Cyril Saugrain au micro de Rodrigo Beenkens. "On a vu quelque chose de formidable. Ses trajectoires étaient super propres et il a été plus fort que tous les autres."

Lampaert devance de 5 secondes Wout Van Aert, qui pensait avait fait le plus dur en battant Filippo Ganna. "Il s'est vu gagner" ajoute notre consultant. "C'est là que c'est plus dur psychologiquement. C'est vrai que demain il va peut-être se sentir un peu obligé d'aller faire ce sprint pour aller chercher des bonifications et le maillot jaune. Mais je pense qu'il avait de toutes façons coché l'étape de demain. Mais il y a un avantage pour ses coéquipiers, ils ne devront pas contrôler."

Troisième de l'étape, on retrouve déjà Tadej Pogacar, qui prend donc un petit ascendant sur les autres grands favoris à la victoire finale. "Il prend un avantage psychologique, grâce à un final époustouflant" analyse Cyril Saugrain. "Il pose un peu les jalons."

Ce samedi, ce sera la 2e étape, avec un final très attendu en bord de mer. "Cela peut bouger pour le maillot jaune, forcément" termine notre consultant Cyril Saugrain. "Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui peuvent lorgner dessus. Et celui qui peut vraiment lorgner dessus, c'est Wout van Aert.

On a ce long pont dont on entend beaucoup parler. Si le vent est de face, il n'y aura pas de débat. Si le vent est de côté, il y aura forcément de la bagarre, cela fera des dégâts. Tout dépend de l'orientation du vent. Lampaert sera présent. On sera aux avants postes avec l'équipe Quick-Step."