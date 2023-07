Cyril Saugrain sur le sprint de Wout van Aert à Limoges : "Etre capable de freiner et finir 3e... ça veut dire qu'on a été excellent"

Jasper Philipsen a dû – pour une fois – s’avouer vaincu samedi à Limoges sur la 8e étape du Tour de France 2023. Le maillot vert, vainqueur de 3 étapes sur cette Grande Boucle, s’est admirablement défendu sur une arrivée en légère montée et s’est classé 2e derrière Mads Pedersen.

"On a enfin trouvé quelqu’un de battre Jasper Philipsen", a constaté Rodrigo Beenkens lors de notre traditionnel débrief d’après-étape avant de demander à notre consultant Cyril Saugrain "ce qui a fait la différence entre les deux hommes ?"

"C’est vraiment à la pédale. Mads était juste plus fort, plus puissant. Il a su tenir ce sprint long parce qu’il a lancé d’assez loin. Philipsen a cette explosivité mais il reste peut-être un cran en dessous de l’expert Mads Pedersen sur ce genre d’arrivée."

Si Philipsen n’a pas vraiment de regrets à avoir, Wout van Aert n’est sans doute pas dans le même état d’esprit alors qu’il s’est fait enfermer au plus mauvais moment dans la dernière ligne droite.

"Il passe près de la victoire. Etre capable de freiner et finir troisième… revenir comme ça à la hauteur de Philipsen, ça veut dire qu’il a été excellent", estime un Cyril Saugrain admiratif.

"On peut imaginer qu’il soit frustré car quand il va revoir le sprint, il se rendra compte qu’il a commis une petite faute. Malgré cet accroc, il ne désarme pas. Cela veut dire qu’il était encore bien frais. S’il était cuit, il se serait relevé et aurait terminé 30e. Il y aura de la frustration dans son camp mais cela démontre encore qu’il est en excellente forme. Il y aura des ouvertures sur ce Tour, je lui souhaite car il le mérite vraiment."

"C’est lui qui a la meilleure vitesse quand il passe la ligne d’arrivée mais ce n’est pas lui qui passe la ligne d’arrivée en premier", résume notre consultant, déjà impatient d’assister au duel au sommet du Puy de Dôme entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard dimanche.

"Je pense qu’on va assister à un beau match. Un des deux pliera-t-il ? Feront-ils jeu égal ? Attention à la chaleur, on sait que ce n’est pas ce que Pogacar préfère et que Vingegaard aime plutôt ça. On aura en tout cas un spectacle qui sera – j’en suis certain – grandiose."