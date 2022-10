Cyril Saugrain sur le parcours du Tour de France 2023 : "On n'a pas fait la part belle à Remco Evenepoel"

"Le Tour reste une course difficile et on sait que Remco aime les courses difficiles. On a un début de Tour qui est marqué par un parcours assez accidenté. Il l'a montré sur la Vuelta comme il l'avait démontré sur sa reprise de Giro, il est capable de faire de très bons débuts de grands tours et d'aller s'imposer comme il l'a fait sur la Vuelta. Le parcours est bien dessiné pour Remco dans sa première partie, mais il faut aussi une équipe solide pour pouvoir contrôler. Son équipe va se poser la question de savoir s'ils ne doivent pas se projeter vers 2024, le temps de construire une équipe autour de Remco pour venir sur le Tour, on peaufine la préparation de Remco pour le grand évènement et on le laisse encore faire le Giro en 2023."