Cyril Saugrain sur le parcours du Tour de France 2023 : "Il faudra avoir de bonnes jambes, mais courir avec la tête"

"Je dirais qu'il faudra être très vigilant car le Tour de France va commencer très tôt. On sait qu'en règle générale ce seront des étapes où l'on va un petit peu rester sur la réserve, on ne pas tout jeter dès le début. Et c'est vrai que ce final qui nous emmène vers l'Est de la France peut nous réserver de bien belles surprises. La dernière semaine est toujours importante et le Markstein pourrait faire partie de ces surprises. Ce sera, une fois de plus, un Tour de France où il faudra avoir de bonnes jambes, mais courir avec la tête."

Ce Tour de France 2023 débutera le 1 juillet 2023 et présentera 8 étapes de plaine, 8 étapes de montagne dont 4 au sommet, 4 étapes accidentées et un contre-la-montre.