Cyril Saugrain sur l'éclosion d'Arnaud De Lie : "Il est phénoménal"

"On est ici avec un bonhomme qui peut gagner tous les types de sprints, longs, courts avec des virages, en légère montée ou pas", remarque de son côté Rodrigo Beenkens. Notre journaliste a d'ailleurs demandé à Cyril Saugrain si De Lie pouvait déjà rivaliser avec Wout van Aert.

"Il commence à y avoir match", estime Saugrain. "Si on n'a pas une course trop usante, il y a match. Sur une course qui va être dure, van Aert aura plus de résistance et pourra avoir plus de puissance", tranche notre consultant.

Van Aert et De Lie pourraient s'affronter à la fin du mois de juin, le 26 lors des championnats de Belgique sur route à Middelkerke. Un rendez-vous très attendu. "Si on a une course flamande avec du vent, des bordures, de la pluie, ce n'est pas quelque chose qui va le déranger. Bien au contraire et c'est important pour le futur de sa carrière", a conclu Saugrain.