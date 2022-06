Cyril Saugrain revient sur "l'erreur de débutant" de Wout van Aert : "Il s'en veut, c'est bien de réagir comme ça""

Malgré son défilé sur le podium du Dauphiné, où il est allé récupérer le maillot jaune et un nouveau maillot vert, Wout van Aert faisait la moue après s'être fait chiper la victoire lors de la troisième étape par David Gaudu.

Le Champion de Belgique a coupé son effort trop tôt et a levé les bras pour fêter un nouveau succès, car il n'avait pas vu le grimpeur de la Groupama-FDJ débouler à sa droite...

"Une erreur de débutant, a reconnu Wout van Aert à l'interview après la course. Je suis très déçu, parce qu'on a travaillé très dur pendant la journée pour aller chercher cette étape. Perdre la victoire comme ça, c'est douloureux. J'ai souvent vu ça chez d'autres coureurs, parfois, j'en rigole, mais aujourd'hui, c'est moi le perdant. Je n'ai pas de mots ! Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Je vais faire en sorte que ça n'arrive plus jamais."

"Wout van Aert est un grand champion, il a reconnu le travail de ses équipiers après l'étape, et s'ils ont travaillé si dur, c'était pour qu'il s'impose, a analysé Cyril Saugrain, le consultant de Rodrigo Beenkens sur cette épreuve. Quand il ne gagne pas parce qu'il n'a pas de bonnes jambes, il y a une déception, mais c'est physique. Ici, il a été battu par plus fort que lui, parce que David Gaudu a été solide, mais il commet une petite erreur et il s'en veut. Il se dit qu'avec son expérience, il n'avait pas le droit de commettre ce genre d'erreur. Une victoire est une victoire, et c'est bien qu'il réagisse comme ça. Cela va le remobiliser pour la suite. Rendez-vous demain sur le chrono, je pense qu'il aura à cœur de briller."