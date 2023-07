Cyril Saugrain : "Philipsen doit sentir que Caleb Ewan se rapproche tout doucement"

Jasper Philipsen a imposé sa loi pour la deuxième fois consécutive au sprint dimanche à Nogaro. Superbement emmené par Mathieu van der Poel, le sprinteur belge ne semble toutefois pas inattaquable. Troisième lundi à Bayonne, Caleb Ewan a terminé deuxième cette fois-ci, à quelques centimètres seulement de Philipsen. De quoi être optimiste our la suite, estime Cyril Saugrain dans son traditionnel débrief d’après-course.

"Celui qui va le plus vite dans les 50 derniers mètres, c’est une fois de plus Caleb Ewan. Il se rapproche petit à petit. C’est encourageant. On sait très bien qu’un sprinteur sent quelles jambes il a et il sait que ça se rapproche. Les Pyrénées vont passer. Il va falloir gérer au mieux ces étapes difficiles pour les sprinteurs avant de revenir bien armé pour les prochains jours. Mais la confiance ne fait que progresser pour Ewan. Philipsen doit en tout cas sentir que Caleb Ewan remonte."

Justement les Pyrénées. Ce sera le premier massif montagneux affronté dès mercredi par le Tour de France avec la 5e étape entre Pau et Laruns. 162,7 km où le peloton devra escalader le Col du Soudet et le Col de Marie Blanque notamment, avant une arrivée sur le plat.

"J’ai l’impression que mercredi, une échappée sera plutôt avantagée", prédit notre consultant. "Je pense à une échappée au long cours car je ne m’attends pas de grosse bagarre derrière dans le peloton. Je pense plutôt que ça va se bagarrer mercredi lorsque les coureurs arriveront à Cauterets (arrivée au sommet)."