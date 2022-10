Cyril Saugrain : "Philippe Gilbert, c’est le vélo comme on aime"

Philippe Gilbert a dit stop de dimanche après Paris-Tours. Notre consultant Cyril Saugrain est revenu sur la retraite du champion.

Il a d’abord évoqué ce qu’il retenait de l’immense carrière du désormais retraité : "Sa capacité à répondre présent dans les rendez-vous, les plus gros Monuments. C’est un coureur qui nous enflamme. À chaque fois qu’il donnait rendez-vous, il était là. C’est un super grand champion qui nous a donné le plaisir de regarder le vélo car il attaque, il prend des initiatives et n’est jamais passif dans ses courses. C’est du vélo comme on aime."

S’il ne "sait quelles sont ses envies", il sait ce qu’il voudrait bien voir : "J’aimerais bien le voir œuvrer auprès des plus jeunes, donner sa science de la course. Pour cela, il existe plusieurs possibilités, il peut œuvrer au sein d’une équipe, d’une fédération. Il y a plein de belles choses à faire."