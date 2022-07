Cyril Saugrain : "Match nul entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, rendez-vous dans les Pyrénées !"

Au lendemain de la prise de pouvoir de Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), Tadej Pogacar (UAE Emirates) a tenté à trois reprises lors des quatre derniers kilomètres de la montée de l'Alpe d'Huez de reprendre du temps au maillot jaune danois, sans succès. Parfaitement protégé par l'équipe Jumbo Visma, impressionnante d'aisance ce jeudi, Jonas Vingegaard a terminé dans la roue de son rival slovène.

La victoire est revenue au Britannique Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) qui remporte, à 22 ans, une étape de légende sur le Tour dès sa première participation à la Grande Boucle.

"Tom Pidcock fait partie des coureurs dont les limites sont encore à définir !, s'enthousiasme Cyril Saugrain, le consultant de la RTBF sur le Tour de France. Même lui est peut-être encore en train d'explorer beaucoup de choses sur la route. Il se découvre de jour en jour, d'année en année. On l'avait vu sur les Classiques, il est en train de se découvrir sur les Grands Tours. Il a montré qu'il sait tout faire. On l'a vu sur les pavés, il grimpe, il descend, il sait rouler... C'est un homme à surveiller dans les années à venir. Quant à Louis Meintjes, qui a offert une nouvelle deuxième place à Intermarché-Wanty-Gobert, il n'a pas de regrets à avoir. Tom Pidcock était plus fort."

"Le duel Jonas Vingegaard - Tadej Pogacar ? Personne n'a fait une bonne ou une mauvaise affaire, ni gagné ou perdu du temps. Tadej Pogacar avait besoin de reprendre un peu de confiance et de monter qu'il était toujours là, mais il n'a pas montré qu'il était en mesure de mettre Jonas Vingegaard en difficulté. Match nul aujourd'hui, rendez-vous dans les Pyrénées."