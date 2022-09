Cyril Saugrain : "Les qualités de gestion de Remco Evenepoel doivent lui permettre de remporter la Vuelta"

Toujours maillot rouge de la Vuelta à une semaine de la fin, Remco Evenepoel ne cesse d’impressionner. Le plateau de 100% Sport en a profité pour dialoguer avec notre consultant, Cyril Saugrain, au terme de l’étape de dimanche.

Le natif de Schepdaal a-t-il fait la bonne opération du week-end, malgré un écart qui se réduit avec Primoz Roglic ? "Si on regarde le matelas, il était à 2'41" il y a quelques jours et il n’a plus qu’1'34" mais il fait une belle opération. On se posait la question sur sa capacité à passer les jours sans avec le moins d’encombres possibles. Il devra bien profiter de la journée de repos ce lundi et des étapes plates à venir".

La Belgique n’a plus connu un vainqueur de Grand Tour depuis 44 ans. Le coureur de 22 ans est-il en mesure de ramener un tel trophée dans le Royaume ? "Clairement, il a une chance de l’emporter. Il l’a montré en début de Vuelta en étant plus fort que ses adversaires. Il s’est construit un matelas qui doit lui permettre de tenir jusqu’au bout. Ses qualités de gestion doivent lui permettre de remporter la Vuelta".

Dans le cas contraire, comment le Belge pourrait-il passer à côté de ce succès historique ? "L’adversaire le plus coriace est la crainte du covid ou une chute. Il y a beaucoup de choses dans le cyclisme que l’on ne sait pas prévoir. Les adversaires sont en train de remarquer que Remco est un peu moins bien dans cette fin de Vuelta et ils essaieront de le mettre en difficulté dans chaque étape".

Le coureur de Quick Step-Alpha Vinyl entame donc la dernière semaine vêtu de rouge. Un maillot qu’il est bien décidé à garder jusqu’au bout.