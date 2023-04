Cyril Saugrain : "Le Pogacar du Tour des Flandres, est capable de s’imposer sur Paris-Roubaix"

Le plus déçu de tous après le Tour des Flandres, c’est sans aucun doute Wout van Aert. Le belge a terminé 4e et n’a pas pu suivre le tempo de Mathieu van der Poel, mais surtout celui de Tadej Pogacar : "Wout peut vraiment être déçu. Il a axé tout son début de saison sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Il n’a pas répondu présent aujourd’hui puisqu’il a été battu par plus fort. Il était présent mais il était bien plus court qu’on ne pouvait l’imaginer. Il n’a pas su rester au contact de Pogacar et encore moins au contact de Mathieu van der Poel, donc forcément c’est une grande déception. Il lui reste encore un rendez-vous le week-end prochain".