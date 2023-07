Cyril Saugrain : "Jumbo-Visma doit être heureux d'être en jaune...mais le doute peut s'installer"

La première (longue) semaine du Tour de France 2023 s’est refermée avec la victoire de Michael Woods au sommet du Puy de Dôme dimanche sur la 9e étape. Une étape où Tadej Pogacar s’est montré plus solide que Jonas Vingegaard pour revenir à 17 secondes du maillot jaune. On débrief la journée avec notre consultant Cyril Saugrain.

"C’est une superbe performance. Gagner sur cette étape aussi mythique, c’est super en termes de renommée, en termes de communication et de retombées", dit un Saugrain admiratif par rapport à l’exploit de Woods.

"Il a manœuvré avec beaucoup d’agilité. Heureusement qu’il avait de superbes jambes dans le final car quand il décide d’y aller, il est presque trop tard… mais finalement il y avait la place. On a vu du très grand Woods au sommet du Puy de Dôme", lance-t-il en tirant son chapeau au Canadien.

Derrière les échappés, Tadej Pogacar a marqué des points pour la deuxième fois consécutive en montagne. Suffisant pour faire douter Jumbo-Visma ? "Dans la tête de Pogacar et de son équipe, on est en train de se dire qu’on a peut-être perdu un match mais qu’on est parvenu à inverser la tendance dans les deux duels suivants. Sur le tableau de marche, on est plutôt bien placés même si on n’a pas le maillot jaune. Un maillot qui engendre des responsabilités, des inconvénients. Côté UAE, on est assez positif. Chez Jumbo-Visma, on ne peut pas être négatif : on a le maillot jaune avant la première journée de repos. Malgré tout, est-ce qu’on n’espérait pas faire un écart beaucoup plus important après la 2e étape des Pyrénées ? Attention le doute peut s’installer", prévient Cyril Saugrain dont le "Top" de cette 3e semaine est représenté par le binôme Jasper Philipsen – Mathieu Van der Poel, dominateur dans les sprints.