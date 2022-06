Cyril Saugrain : "Je pense qu’on va revoir Van Aert dans les jours qui viennent !"

Wout Van Aert a remporté ce dimanche la 1e étape du Critérium du Dauphiné. Le Belge, dont c’était la reprise, a réglé au sprint le peloton grâce à un travail millimétré de son équipe.

"C’est un succès important" souligne notre consultant Cyril Saugrain. "C’est son retour à la compétition après 40 jours de pause. On sait que psychologiquement, le retour à la compétition est un moment important. C’est quand même une reprise clé pour lui, avec cette victoire.

Il s’impose de bien belle manière, avec une maîtrise technique, car il a été placé sans faire trop d’efforts. Il a pu laisser exploser sa puissance dans la dernière ligne droite. Je pense qu’on va le revoir dans les jours qui viennent."

Van Aert s’empare donc logiquement du maillot jaune. Une tunique qu’il pourrait garder un petit temps. "Il pourrait garder ce maillot jusqu’au pied de la première étape de montagne, où il pourrait se retransformer en équipier et laisser la main à l’un de ses deux leaders" explique Cyril Saugrain. "En espérant que ce soit l’un de ces deux-là qui reprenne le maillot."

Si tout roule pour l’équipe Jumbo, du côté des adversaires on doit se poser des questions pour savoir comment bouger et déstabiliser ce bloc imposant. "Ça va être compliqué pour eux" confirme Cyrial Saugrain. "Une première chose est de ne pas trop rouler et laisser la pression sur Jumbo pour que Van Aert garde le maillot. Mais peut-être que Jumbo voudra préserver son équipe. Et donc peut-être que les adversaires doivent se projeter un peu plus pour les victoires d’étapes. Pour les hommes du général il va falloir être patient et très vigilant. Et probablement attendre le dernier week-end, en montagne. Pour les autres, il va falloir être opportuniste et tenter des choses. Parce que je ne suis pas certain que Jumbo voudra rouler tous les jours."