Cyril Saugrain : "J’ai bien peur que Van Aert ne parvienne pas à se débarrasser de van der Poel au Ronde"

À Travers La Flandre nous a offert un sacré spectacle ce mercredi sur les routes flamandes, entre Roulers et Waregem. Le plus rusé a gagné. Mathieu van der Poel a réalisé une course intelligente, rondement menée, et il avait les jambes, même s’il affirmait après avoir passé la ligne d’arrivée, qu’il n’était pas le plus fort ce mercredi.

Cyril Saugrain s’est prêté à l’exercice des trois questions au micro de Rodrigo Beenkens.

Y avait-il une possibilité que van der Poel ne gagne pas cette édition d’À Travers La Flandre ? "Oui, je pense. À la pédale je pense qu’il y avait des coureurs qui avaient les jambes pour renverser la situation. Un Campenaerts l’a bien fait. Il aurait fallu qu’un Tiesj Benoot attende l’opportunité pour sortir seul. Je pense qu’il y avait moyen de le battre mais il fallait être un peu plus attentiste à certains moments."

Pour le Ronde, dimanche prochain, on cite Van Aert, Pogacar, Pidcock et évidemment van der Poel. Qui est le favori parmi ces quatre coureurs ? "Sur ce qu’on a vu depuis le début de saison, je dirais que l’état de fraîcheur de Mathieu van der Poel va peut-être être un atout. Van Aert a plus ciblé ses courses, il a couru plus intelligemment mais j’ai bien peur que Van Aert ne parvienne pas à se débarrasser de van der Poel dimanche. Et au sprint, la petite puissance supplémentaire est du côté de van der Poel. Mais un Pidcock qui a connu des moments difficiles, a repris confiance aujourd’hui, et on connaît ses qualités. Il peut aller vite au sprint, il peut peut-être profiter à un moment de la rivalité entre les deux premiers et essayer de s’échapper. Et puis je n’écarterais pas Pogacar, malgré sa petite erreur aujourd’hui. Il sera dans la course dimanche et il sera un rival assez dangereux."

Pour la première fois depuis longtemps, l’équipe de Patrick Leferevre (Quick Step Alpha Vinyl) ne part pas du tout avec les faveurs des pronostics. Comment aborder la course de dimanche dans la peau des Quick Step ? "C’est compliqué parce que c’est une équipe qui a l’habitude de courir avec l’emprise de la course, avec les responsabilités, des hommes dans le final, des leaders. Là il va falloir complètement changer cette stratégie parce qu’on sait qu’on n’a pas les hommes qui pourront répondre aux accélérations en costauds. Il va falloir courir différemment, peut être mettre des hommes aux avant-postes. Il faudra essayer de devancer les grosses attaques et peut-être qu’alors on sera dans le final. Mais sur la course même, à la pédale, je pense que l’équipe Quick-Step sera trop courte cette année et c’est exceptionnel."