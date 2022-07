Cyril Saugrain et Rodrigo Beenkens débriefent "une des plus belles étapes de montagne de ces 20 ou 30 dernières années"

Cette onzième étape du Tour de France 2022 restera sans doute dans les annales de la Grande Boucle : le spectacle a été omniprésent, dès le départ donné à Albertville jusqu'à l'arrivée jugée au sommet du terrible Col du Granon.

L'équipe Jumbo Visma a dynamité l'épreuve et a réussi son coup, puisque Jonas Vingegaard a réussi à faire craquer Tadej Pogacar pour remporter l'étape et s'emparer du maillot jaune !

"Jonas Vingegaard doit toujours se méfier de Tadej Pogacar, prévient Cyril Saugrain, le consultant de la RTBF. Le Tour n'est pas terminé, il reste de grosses difficultés. Son équipe pourra bien l'encadrer, mais un "jour sans" peut encore arriver. Tadej Pogacar a-t-il commis une erreur ? Peut-être qu'il aurait dû laisser filer Primoz Roglic à un moment, mais c'est plus facile à dire après l'étape, lors de l'analyse. Les nombreuses attaques de la Jumbo Visma ont fatigué Tadej Pogacar et l'ont mis en difficulté dans la dernière ascension. C'est sûr et certain ! Est-ce une défaillance ? Il n'était pas à son niveau dans la dernière ascension, il a terminé l'étape exténué. Mais il y a peut-être une petite fringale qui traînait par là, en espérant que ce ne soit pas le covid."