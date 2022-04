Cyril Saugrain : "Éloigner la Flèche Wallonne de Liège-Bastogne-Liège, c’est peut-être la solution pour éviter une course de côte"

On doit que celui qui gagne au sommet du Mur de Huy est le champion du monde des puncheurs. Est-ce que donc Dylan Teuns est aujourd’hui le champion du monde des puncheurs ?

"On peut le dire. Mais ce n’est pas sa caractéristique première. C’est plutôt un endurant. Un homme des efforts longs. Il a vraiment joué sur sa force et peut-être que le poids de l’âge a pesé sur les jambes de Valverde."

Quand on regarde la physionomie de la course, une fois encore on peut presque tout enlever de ce qui s’est passé avant le pied du Mur. C’est toujours cette course de côte. Parmi les équipes qui ont travaillé, aucune n’a placé un homme sur le podium. Ça ne doit pas faire réfléchir ?

"Oui, c’est clair. Mais je me dis que quand on est aussi près d’un objectif comme Liège-Bastogne Liège, ces équipes n’ont pas spécialement envie de lancer de grandes offensives le mercredi. Et ce dans l’optique d’une course si importante comme Liège trois jours après. Ça bloque peut-être les velléités. Peut-être qu’une Flèche Wallonne déplacée à une autre date changerait la donne et nous donnerait un autre type de course ? "

On a vu des choses étonnantes, déconcertantes aussi avec Pidcock et Vingegaard qui ont eu une panne de jambes. Et puis Pogacar et Alaphilippe qui n’étaient pas au même niveau. Doit-on en déduire que les favoris pour dimanche prochain le sont un peu moins que ce qu’on pensait ?

"Il y a deux coureurs qui ne peuvent assurément pas être favoris à Liège. Ce sont Vingegaard et Pidcock. Sauf s’ils étaient malades. Pour ce qui est de Pogacar et Alaphilippe. Julian était sur son terrain. On l’a senti un peu plus court que les autres années. A-t-il travaillé en spécifique pour préparer d’autres courses ? Je ne le sais pas. Pour ce qui est de Pogacar, je pense qu’il sera mieux à Liège. La course est plus longue, moins explosive et correspond à 100% à ses qualités. Ici à Huy, c’était un effort très court, très intense, peut-être pas assez long pour Pogacar. En tout cas, les deux hommes seront là à Liège dimanche."

Une partie du public est peut-être déçue. Elle aurait peut-être voulu voir un Remco Evenepoel plus entreprenant. Ce n’était pas la consigne. Que peut-on attendre de la part de Remco dimanche ? Et puis Wout van Aert, a-t-il le droit de rêver ?

"Wout ne doit pas rêver. Il doit y penser et s’y consacrer car je crois qu’il a les qualités pour gagner le week-end prochain. En ce qui concerne Remco. Dans une course difficile où on va tenter l’offensive, il a sa place. Un Remco offensif peut avoir son mot à dire sur Liège-Bastogne-Liège."