Cyril Saugrain débriefe la 20e étape : "Une étape presque parfaite pour Pinot, Pogacar a été orgueilleux"

L’autre homme du jour, c’est Tadej Pogacar, vainqueur d’étape au sprint alors qu’il avait souffert en début de semaine.

"On a vu le côté orgueilleux, revanchard de Pogacar", observe Cyril Saugrain. "Il a eu des jours sans, il a été moins bon à un certain moment mais il voulait montrer que c’était un grand champion. Que quand il avait décidé de gagner, il pouvait le faire. Il a dominé ce sprint de la tête et des épaules et nous donne rendez-vous en 2024."

Le Tour de France 2023 est presque fini mais il reste un dernier rendez-vous avant de boucler la boucle : le sprint sur les Champs Elysées.

"Qui peut battre Jasper Philipsen ? "Je ne vois pas comment il peut être battu dimanche sur base de tout ce qu’il a démontré sur ce Tour de France. C’est le plus rapide. S’il n’y a pas de souci, c’est lui qui s’imposera", avance sans hésitation notre consultant.