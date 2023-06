Cyril Saugrain : "Christophe Laporte a carte blanche sur ce Dauphiné et il en profite, ce sera différent sur le Tour"

Et de deux pour Christophe Laporte, et de trois pour la France depuis le départ du Critérium du Dauphiné.

Le sprinteur-puncheur de la Jumbo Visma excelle ces derniers mois, et il ne compte certainement pas en rester là avant de mettre le cap sur le Tour de France, où un rôle différent l'attend aux côtés de Jonas Vingegaard et Wout van Aert...

"Christophe Laporte saura trouver sa place dans cet effectif, il saura ce qu'il devra faire sur le Tour de France, analyse notre consultant Cyril Saugrain. Ici, il a carte blanche, c'est lui le sprinteur de l'équipe sur ce Dauphiné. Il va vite, et il en profite ! On ne lui demandera pas la même chose sur le Tour, même s'il recevra des opportunités."

Mercredi, un contre-la-montre de 31.1 kilomètres disputé entre Cours et Belmont-de-la-Loire devrait chambouler le classement, et permettre aux favoris à la victoire finale de s'illustrer.

"On établira une première hiérarchie des hommes qui vont viser un classement général, et Jonas Vingegaard fait figure de grand favori de ce contre-la-montre, il n'y a pas de pur spécialiste pour venir le chahuter, conclut Cyril Saugrain. Un Rémi Cavagna peut être très performant sur un chrono, mais il ne semble pas avoir des velléités énormes en ce moment. Mercredi soir, on fera le point : qui sera à combien de secondes de Jonas Vingegaard ?"