Cyril Saugrain : "Cette victoire de Laporte est à l’image du Tour de France des Jumbo"

Victoire surprise sur les routes du Tour de France 2022 ce vendredi à Cahors avec le succès de Christophe Laporte, en finisseur. Il s’agit de la 5e étape décrochée par l’équipe Jumbo-Visma sur ce Tour de France après les deux succès de Wout van Aert et de Jonas Vingegaard.

"Cette victoire, c’est dans la droite ligne de ce que fait Jumbo-Visma sur ce Tour de France. On a un plan mais on l’adapte", a réagi Cyril Saugrain lors de notre habituel débrief d’après-course.

"Sur cette 19e étape, on a ouvert la porte à Laporte et on lui a permis de disputer cette victoire. Et après lui a eu l’instinct, la force physique et la prise d’initiative qui lui ont permis d’aller chercher cette superbe victoire. C’est à l’image du Tour de Jumbo-Visma : tourné vers l’offensif."

Notre consultant a également commenté la prestation de deux coureurs qu’on attendait, Caleb Ewan (10e) et Fabio Jakobsen (98e). Faut-il s’inquiéter pour le sprint sur les Champs Elysées de dimanche.

"On va être sur une course différente sur les Champs. On va commencer la course à 60 km de l’arrivée. On aura un sprint qui ne sera pas le même que celui-ci. On aura des équipiers présents. Puis c’est vrai qu’on a des sprinters qui sont assez courts pour finir ce Tour de France."