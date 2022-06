Cyril Saugrain célèbre "la victoire de l'instinct" de Vuillermoz et attend du mouvement sur la 3e étape

Wout Van Aert perd le maillot. On n'a pas toujours eu le sentiment qu'on faisait tout pour le conserver chez Jumbo-Visma. Comment analyser la course de cette équipe et aussi des autres qui ont peut-être loupé une occasion supplémentaire de remporter une étape?

"Cela peut être un peu surprenant. Laisser le maillot peut leur permettre de ne pas avoir à contrôler la course mardi, en sachant que le final sera difficile. Cela peut sembler logique. Ce qui est plus bizarre, c'est l'attitude de certaines équipes qui ont travaillé toute la journée mais qui ont temporisé un peu sur la dernière bosse lorsque l'équipe Trek a étiré ce peloton. Ineos et Education First ont peut-être manqué de responsabilité dans le final."