Cyril Saugrain après les abandons chez Jumbo : "Une situation problématique qui change la donne"

L'équipe Jumbo-Visma et le maillot jaune Jonas Vingegaard ont perdu deux pions d'un coup dimanche lors de la 15e étape du Tour de France. Après l'abandon de Primoz Roglic, diminué par sa chute du début de Tour, c'est Steven Kruijswijk qui a dû rentrer à la maison suite à une chute entre Rodez et Carcassonne.

Privée de deux coureurs précieux dans la haute montagne et avec un Tiesj Benoot qui a également chuté, la formation Jumbo-Visma semble moins bien armée pour défendre le maillot de Jonas Vingegaard.

C'est d'ailleurs ce que pense et dit notre consultant Cyril Saugrain. "Cette situation devient problématique", affirmait-il dimanche soir lors de notre habituel débrief d'après-course. "Cela change la donne dans la gestion de cette dernière semaine. Une semaine où il y a de la fatigue et où on a besoin d'hommes frais. Ça ne sera pas le cas avec les abandons de Roglic et Kruijswijk. En montagne, on devient beaucoup plus faible, là où on pensait être en force. On pensait être beaucoup plus fort que les adversaires donc forcément la donne vient de changer. Il va falloir gérer et courir autrement...", estime notre consultant.