Cyril Saugrain après le Tour des Flandres : "van der Poel est capable de gagner sur tous les terrains"

Rodrigo Beenkens a donc demandé à notre consultant, si le grand favori pour l’Amstel et pour Roubaix, n’était pas MDVP… "Oui parce que Mathieu van der Poel est capable de s’imposer sur tous les terrains. Il a trouvé aujourd’hui un adversaire qui l’a repoussé dans ses retranchements, qui ne lui a pas permis d’utiliser son explosivité, sauf sur le sprint final. Donc c’est clair que sans Pogacar sur les prochaines courses, Mathieu van der Poel sera l’homme à battre", affirme notre consultant.

Cyril Saugrain a également tenu à revenir sur la superbe prestation de Tadej Pogacar : "Il a fait la course parfaite. Il est venu pour gagner le Tour des Flandres et il a couru pour gagner le Tour des Flandres. Il a fait les efforts là où il fallait les faire. Il fait une petite erreur dans le sprint final. C’est facile de dire qu’il fait une petite erreur, parce que finalement le fait que les deux autres coureurs derrière reviennent, fait qu’il se retrouve enfermé. Mais quand on voit le sprint, vu d’hélicoptère, on voit qu’il met très vite du gros braquet. Ce qui fait qu’il n’arrive pas à tenir la roue de van der Poel au démarrage, et ça, on pouvait s’en douter. Peut-être aurait-il dû prendre une initiative pour faire un sprint plus long. Il était fâché à l’arrivée mais la faute lui incombe à 100%".