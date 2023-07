Cyril Saugrain après la 11e étape du Tour : "Jasper Philipsen est une patte au-dessus des autres sprinteurs"

Et de quatre pour Jasper Philipsen : pas encore rassasié, le sprinteur belge de la formation Alpecin-Deceuninck n'a laissé aucune chance à ses adversaires, ce mercredi, à l'approche de la ligne d'arrivée de la 11e étape du Tour de France tracée à Clermont-Ferrand.

Cinq sprints, quatre victoires, une deuxième place : l'autoritaire maillot vert est bien parti pour marquer l'histoire de la Grande Boucle. Où s'arrêtera-t-il ?

"Cette victoire est différente, la structure de son train n'était pas constituée de la même façon cette fois-ci, détaille Cyril Saugrain. À environ un kilomètre de l'arrivée, il a dû se débrouiller tout seul. Il a frotté, il a été bloqué... Il a dû faire les bons choix pour s'installer dans la roue de Dylan Groenewegen qui lui a, en lançant son sprint, en quelque sorte servi de poisson-pilote ! On a vu qu'il est une patte au-dessus des autres, c'est tellement facile pour lui... Et il a fait ça tout seul dans le dernier kilomètre !"

"Les autres vont commencer à se décourager, à se dire que quoi qu'il arrive, ils seront battus..., reprend le consultant de la RTBF. On va commencer à se poser des questions du côté de Fabio Jakobsen par exemple, qui doit se battre pour rentrer dans les délais en montagne. C'est une étape pour lui, son équipe travaille, et il n'est même pas dans le Top 15. La réflexion vaut également pour Caleb Ewan. Jeudi, vers Bordeaux, je miserais sur une échappée de baroudeurs qui pourrait aller au bout. Il y aura des bonifications à aller chercher, est-ce que Tadej Pogacar aura des velléités offensives ? Les faits de course en décideront avant l'enchaînement de trois petits cols de cinq kilomètres avant d'atteindre ce sprint "bonifications". Le lendemain, il y aura une arrivée au sommet après un début d'étape facile."