Cyril Saugrain après la 10e étape du Tour : "Krists Neilands était le plus fort, mais Pello Bilbao a couru le plus juste"

Quelle étape ! Alors qu’on s’attendait à un festival des baroudeurs et des puncheurs entre Vulcania et Issoire ce mardi au lendemain de la première journée de repos, la 10e étape du Tour a été animée du premier au dernier mètre parcouru. Les candidats à la victoire finale se sont montrés en début de course, et au final, c’est un grimpeur – et candidat au Top 5 – doté d’une sacrée pointe de vitesse, Pello Bilbao (Bahrain – Victorious), qui a remporté un succès de prestige – et rempli d’émotion – au bout de l’effort.

"Cette course s’est déroulée à la vitesse "Grand V", c’est la jambe qui a décidé du vainqueur !, s’amuse notre consultant Cyril Saugrain. Les hommes les plus forts étaient devant, mais la tactique a aussi joué un rôle. Pour moi, le plus fort du jour, c’était Krists Neilands, mais le vainqueur, c’est celui qui a couru le plus juste : Pello Bilbao. Georg Zimmermann termine deuxième, mais ce qu’il faut retenir, c’est que l’équipe Intermarché – Circus – Wanty a inversé la tendance après un début de Tour de France pas idéal. Ils avaient du mal à mettre des hommes, ou les bons hommes, devant, et aujourd’hui, les bons coureurs étaient là. Ils se rapprochent, les jambes sont là, on reverra cette équipe à l’avant lors des deux dernières semaines."