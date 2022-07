Cyril Saugrain admiratif de Matthews...et de Meintjes : "Le maillot à pois doit devenir son objectif"

"Après ses deux deuxièmes places, l’équipe Intermarché repart au combat sur tous les terrains qui lui sont favorables, elle met des hommes à l’avant. Elle court avec l’envie de briller, l’envie de gagner et indirectement ce classement général est arrivé avec ce replacement de Meintjes. Il est aussi 2e du classement du maillot à pois qui doit pour moi devenir un objectif pour lui, même si ce ne sera pas simple à atteindre."

Si une équipe belge sourit, une autre équipe belge panse ses plaies. Lotto Soudal a une nouvelle fois joué de malchance ce samedi avec la crevaison de Kron et les difficultés de Caleb Ewan suite à sa chute. Pour Cyril Saugrain, la formation de John Lelangue doit envisager la suite du Tour avec optimisme. "On peut imaginer que la roue a tourné au moment où Kron a crevé. Il aurait pu tomber et finir dans les barbelés, il a fini par revenir dans la course. Ewan termine dans les délais… à partir de dimanche le Tour des Lotto va changer et on va jouer la victoire."