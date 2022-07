Cyril Saugrain admiratif après l’exploit de van Aert : "un exploit digne des plus grands champions"

Wout van Aert a remporté la 4e étape du Tour de France après un impressionnant solo de 10 kilomètres. Un raid solitaire lancé dans la cote du Cap Blanc Nez, la dernière rampe du jour. Cyril Saugrain débriefe ce numéro du maillot jaune.



"C’est un exploit de grand champion. C’est digne des plus grands", s’enthousiasme notre consultant. "Il y a une prise d’initiative dans une difficulté dont certains diront ce n’est qu’une 4e catégorie. Comme quoi on peut faire des différences dans une cote de 4e catégorie. Mais il faut aller la chercher avec ses tripes, avec ses jambes c’est extraordinaire".



Toujours dans les rangs de Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard semble plus en jambes que Primoz Roglic. "Au début de la bosse, on voit que Vingegaard est mieux placé et que Roglic n’est pas présent. Est-il mal placé ou pas ? On peut aussi se dire que Yates est bon dans l’explosivité que Vingegaard est au même niveau. La bagarre est là. Rendez-vous demain sur les pavés. Est-ce que Vingegaard va garder ce petit fauteuil psychologique sur Roglic. Je pense qu’on est surtout en train de marquer des points vis-à-vis des adversaires. Jumbo-Visma est occupé à mener le travail de sape qui doit les mener à Paris. Mais on est encore loin de Paris".



Autre enseignement du jour, les équipiers de Tadej Pogacar n’ont pas répondu présent. "Il ne faut pas s’inquiéter pour Pogacar. Il ne bascule pas trop loin. Mais l’alerte est plutôt autour de ses équipiers qui sont absents. On imagine que Roglic et Vingegaard partent, Pogacar aurait été un peu esseulé. Je pense qu’Ineos et Jumbo en ont pris bonne note pour l’étape de ce mercredi".