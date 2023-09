Cyril Hanouna revient sur ses années de galère

Si Cyril Hanouna connait un énorme succès avec l'émission "Touche pas à mon poste" sur C8 depuis quelques années, cela n'a pas toujours été le cas.

Invité dans l'émission "C médiatique" sur France 5, Cyril Hanouna parle des années de galère durant sa carrière : "J'ai eu des moments... Plein de fois je me suis dit : Je vais arrêter. A cette époque, j'avais du mal à avoir des gens au téléphone. C'est vrai que je n'avais aucune personne qui me répondait au téléphone. Je pouvais appeler n'importe quel décideur ou mec de chaîne, je n'avais aucun rendez-vous. C'était plutôt compliqué."

L'animateur de C8 a commencé sa carrière comme stagiaire sur la chaine "Comédie" avant de reprendre le "Morning Live" sur M6 et de faire quelques émissions sur France Télévisions.

Cyril Hanouna dévoile qu'il a souvent eu des déjeuners annulés quand sa carrière était au plus bas : "A l'époque, je n'avais que des annulations de déjeuner.' Que des mecs qui m'annulaient les déjeuners. Dès que ce jour arrivait, je devais déjeuner avec le mec et je savais que j'allais avoir sa secrétaire..."

Le présentateur de 48 ans est aussi revenu sur sa gestion de l'émission "Touche pas à mon poste" et des différentes erreurs ou polémiques dans son émission : "Je passes très rarement des savons à mes équipes parce qu'ils font un travail exceptionnel en quotidienne, ils font un travail de fou. Je leur dis juste, vérifiez un petit avant. Écoutez, vous savez, je gère mon émission comme je veux !"