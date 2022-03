Cyril Hanouna : mission médiation avec Vladimir Poutine

Pour tenter d’apaiser la situation en Ukraine, et les relations entre Vladimir Poutine et le reste du monde, le Grand Cactus a fait appel à un as de la médiation, un pro du débat, le présentateur de TPMP, Cyril Hanouna, pour tenter de comprendre le mode de pensée, du Président russe.

Alors que le conflit s’enlise en Ukraine, Vladimir Poutine semble de plus en plus seul dans sa logique guerrière, et n’écoute plus personne, si tant est qu’il ne l’ait jamais fait avant. Que faire pour tenter d’enrayer cette spirale infernale ? Lors de la dernière émission, Charles Michel, au seul nom de Vladimir Poutine, avait quitté le plateau en miaulant et n’était jamais revenu…

Jérôme de Warzée a donc décidé de frapper plus fort, en invitant un "médiateur" de renom, Cyril Hounana, habitué aux débats stériles, et aux dialogues de sourds, pour tenter de pénétrer dans l’esprit, complètement imperméable du Président russe.

Le présentateur de "Touche pas à mon poste" a utilisé des pratiques très singulières pour essayer de dérider son interlocuteur, sans trop de succès…