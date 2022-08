Cyril Hanouna affole Twitter avec le 4x4 le plus puissant du monde

Twitter est le réseau social des polémiques, tout est sujet à l’analyse et à la critique. Et cette semaine, c’est la voiture de Cyril Hanouna qui agite la toile.

L’été à Monaco on peut croiser beaucoup de célébrités, des joueurs de foot, des artistes et même des animateurs télé. Il y a quelques jours Cyril Hanouna, l’animateur de TPMP a été aperçu dans la principauté au volant d’un véritable monstre. Le youtubeur FIPEUX, habitué à filmer les plus belles voitures de Monaco, s’est rendu devant un célèbre restaurant de Monaco. L’occasion pour lui de filmer le SUV classe G barbus 4x4 au carré de chez Mercedes garé devant. Quelques instants plus tard Cyril Hanouna débarque téléphone à la main et saute dans son mastodonte.

Et il n’en a pas fallu beaucoup plus pour affoler internet qui lui reproche d’être arrogant, d’afficher sa richesse mais aussi de polluer avec cet engin qui consomme 20 litres aux 100 km.

Et ce n’est pas la première fois qu’une célébrité se fait épingler par les internautes. Rappelez-vous de l’histoire du footballeur Franck Ribéry qui avait été critiqué pour son steak en or à 478 euros. Ou la journaliste Audrey Pulvar qui avait été critiquée pour ses lunettes à 3000 euros.

Et forcément cela crée un débat, certains pensent que l’animateur a travaillé dur pour se l’offrir et donc que c’est mérité et d’autres trouvent qu’il expose sa richesse à outrance.