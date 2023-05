"Cyril Chocolat", l’endroit idéal pour fondre de plaisir et d’énigmes chocolatées

Notre ambassadeur du Luxembourg, Jean-Marc Decerf, a visité la chocolaterie "Cyril Chocolat" située à Samrée, dans la commune de La Roche-en-Ardenne. Cette entreprise familiale est célèbre pour la qualité de ses produits, ses tablettes personnalisables et sa passion pour le chocolat. En plus du magasin et du salon de dégustation, la chocolaterie propose également des démonstrations dans plusieurs langues et un musée didactique en mode Escape Game où les visiteurs peuvent aider à réaliser le meilleur chocolat en résolvant des énigmes.