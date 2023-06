Cyril Abiteboul veut rigueur et discipline chez Hyundai : "Il faut remuer la voiture dans tous les sens et voir où elle casse"

C'est la soupe à la grimace dans le clan Hyundai. Ce week-end, le team Toyota a décroché un quadruplé du côté du Kenya, théâtre de la septième manche du championnat du monde des rallyes (WRC).

"Je ressens beaucoup de frustration. C'est un endroit magnifique, les paysages sont extraordinaires. Un rallye demande beaucoup d'énergie, de préparation, contrairement à ce que j'ai pu entendre chez un Thierry Neuville assez frustré (ndlr : cette interview a été réalisée avant la disqualification du pilote belge). Quand je suis arrivé en février dans l'équipe, Christian Loriaux m'a déjà parlé du Kenya, du filtre à air, etc. Des choses n'ont pas fonctionné, mais d'autres ont fonctionné. Ce n'est pas suffisant. On a une grosse faiblesse sur l'arbre de transmission, on en a cassé quatre sur la voiture d'Esapekka Lappi. Il était sur un super rythme, il aurait pu se battre pour un podium. Un autre sujet, ce sont les six crevaisons. Tout le monde en a eu, mais on en a eu un peu plus que les autres je pense. Et il y a ce problème de suspension sur la voiture de Thierry. C'est plutôt lié à nos procédures. Il va falloir les renforcer. Les mécanos ont fait un très bon boulot, il y a peut-être quelque chose où on est passé à côté. C'est un sujet qui impacte la remontée de Thierry, qui n'était pas parti sur un rythme très fort encore une fois ce week-end. Il aurait pu se battre pour des points meilleurs que ceux récoltés. Il nous gratifie sur la fin d'un beau chrono. Ca montre que lui et la voiture auraient pu faire quelque chose de très beau durant le week-end", a précisé Cyril Abiteboul à notre micro.

Et le team principal de Hyundai de poursuivre : "La saison est encore longue. On reste concentré sur l'objectif de donner à Thierry les meilleures opportunités possibles. On a une équipe qui roule pour et autour de lui. On va continuer de le faire. J'ai envie de voir cette frustration comme une opportunité pour être réellement conscient de nos faiblesses. Il faut remuer la voiture dans tous les sens et voir là où elle casse, quelles sont ses zones de faiblesse. Il n'y a pas de hasard. Si on est plus faible au Kenya qu'ailleurs, c'est qu'il s'agit d'un test plus extrême que les autres."