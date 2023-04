Cyril Abiteboul sur le décès de Craig Breen : "C’était un garçon touchant... la vie doit continuer, on est ici pour lui"

"Il prenait part à des tests en Croatie. Les conditions étaient piégeuses et la voiture a quitté la trajectoire à une vitesse plutôt faible, entrant en contact avec une clôture en bois. Un morceau de cette clôture est entré dans l’habitacle par la vitre, côté pilote. Hyundai Motorsport et la FIA collaborent afin de soutenir la famille de Craig ainsi que James Fulton, son copilote", a poursuivi Cyril Abiteboul.

"Nous avons mené des investigations sur la voiture, en concertation avec la FIA. Aucun problème n'a été remarqué sur celle-ci. Je me suis entretenu de longues minutes avec la famille de Craig et leur souhait était de suivre la volonté de Craig, à savoir de prendre part à ce rallye de Croatie. On a donc décidé d’aligner les voitures de Thierry Neuville et Esapekka Lappi. La vie doit continuer, mais nous sommes ici pour Craig... Je tiens à remercier la FIA et toutes les personnes qui ont apporté une marque de soutien à la famille de Craig. Merci aussi au team Toyota, qui, par solidarité, ne va nominer que deux voitures pour le championnat des constructeurs durant cette épreuve. Collectivement, voilà ce que nous souhaitions exprimer", a-t-il conclu.