Cyril Abiteboul sur la consigne d'équipe chez Hyundai : "On a pris un risque... c'est un message envoyé à tout le monde"

Ott Tanak (Ford) a empoché la deuxième manche de la saison WRC, le Rallye de Suède. Hyundai place deux bolides sur le podium : Craig Breen devant Thierry Neuville.

"Thierry est revenu de loin dans ce rallye. Il a gagné un certain nombre de spéciales, ça montre qu'il a été capable de se remobiliser. On a demandé un exercice compliqué à Thierry et Craig dans la Power Stage. Je leur tire mon chapeau. Tout ceci, au final, n'aura servi à rien mais ça aurait pu se terminer plus mal. On a pris un risque. C'est un message envoyé à tout le monde : en interne, à Thierry, à nos pilotes. On a un projet clair, on a un homme en position de se battre pour le championnat. On va tout faire pour lui permettre d'aller chercher la victoire. On a simplement été cohérent avec le projet annoncé", détaille Cyril Abiteboul.

Et le team principal de Hyundai de poursuivre : "La décision est claire. Ce n'est jamais facile ou agréable à faire. Craig a eu beaucoup de réussite dans ce rallye après des saisons compliquées. C'est un garçon ultra émouvant, on l'a vu. Il avait pratiquement des larmes d'émotion vendredi. On peut imaginer les émotions ressenties. Il a bien réagi, il a très bien roulé. C'est un garçon rapide. Ceux qui pensent qu'il est fragile, ce sont ceux qui n'ont pas été capables de gérer ses émotions. A moi à arriver à le rendre plus solide. Notre week-end a été un vrai boulot d'équipe. C'est là que le rallye peut être beau et émouvant."