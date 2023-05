Cyril Abiteboul : "On a le sentiment que le karma s'acharne sur Hyundai, mais le karma ne fabrique pas de turbo"

L'équipe Hyundai Motorsport a réussi à placer deux de ses équipages sur le podium du Rallye du Portugal ce dimanche. Mais ce n'est ni sur la plus haute marche (l'épreuve a été remportée par l'intouchable Kalle Rovanpera), ni avec celui qui était supposé terminer à la deuxième place, Thierry Neuville ayant été freiné durant toute la journée par de gros soucis de turbo.

"Mon sentiment est assez mitigé, on avait un plan assez solide auquel on avait associé les pilotes, et tout le monde avait adhéré à cette stratégie d'équipe, révèle Cyril Abiteboul au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Portugal. Et puis, tout a été remis en question assez rapidement, avec un ennui au niveau d'une pièce qui avait été changée hier. Il faut qu'on comprenne ce qu'il s'est passé exactement. Encore une fois, on a le sentiment que le karma s'acharne contre nous, mais on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, le karma ne fabrique pas de turbo. Il faut qu'on s'améliore, et partout. J'ai envie de bouleverser la hiérarchie, et pour l'instant, on n'est pas en mesure de le faire. Maintenant, il va falloir qu'on se pose les bonnes questions. Les écarts au championnat restent assez faibles, cela reste jouable à la régularité, à la constance. Mais on n'en a pas fait la démonstration ici, il faut qu'on se ressaisisse en attendant d'être plus compétitifs. Je pense qu'il va falloir ressouder l'équipe, j'ai senti un risque de fracture avec la pression des consignes d'équipe. Je vais tout de suite stopper ça : il y a un projet autour de Thierry, le reste, c'est la marque Hyundai, et les autres cas individuels, on en parlera en temps voulu. On n'est pas du tout en crise, ce qui m'inquiète, c'est la performance."