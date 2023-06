Cyril Abiteboul : "Le Kenya, un des plus mauvais rallyes de Hyundai en 2022, mais on arrive avec un boost d'énergie"

Revigorée par son doublé en Sardaigne, l'équipe Hyundai Motorsport a débarqué au Kenya avec le plein de confiance. Mais les résultats du shakedown (Thierry Neuville à 2.4 secondes de Kalle Rovanpera, Dani Sordo bien plus loin, Esapekka Lappi freiné par des problèmes mécaniques) et les souvenirs de l'an dernier ne permettent pas à Cyril Abiteboul, le patron de la formation sud-coréenne, d'aborder cette épreuve très sereinement.

"Ce rallye avait été dominé par Toyota en 2022, alors que Hyundai avait eu de nombreux problèmes de fiabilité, c'était un de nos plus mauvais rallyes l'année dernière, avance Cyril Abiteboul au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Kenya. Je n'étais pas là, mais j'ai lu le feedback des pilotes, et il était vraiment mauvais sur les voitures ! Mais on arrive ici après notre victoire en Sardaigne, avec un bon boost d'énergie. On veut démontrer que ce n'était pas "juste" dû à une erreur de la concurrence, et de Sébastien Ogier en particulier. Notre voiture est beaucoup plus mûre en matière de fiabilité que celle de l'an passé. Le shakedown, selon moi, est représentatif et annonciateur de bon week-end quand ça se passe bien, les résultats m'inquiètent, donc ! Mais attendons de voir."