Cyril Abiteboul et l’avenir du WRC : "Ne rien faire jusqu’en 2027, je pense que c’est un peu dangereux"

L’avenir du Championnat du Monde des Rallyes, en perte de vitesse ces dernières années, est au cœur de nombreuses conversations depuis quelques semaines. Que faire pour attirer de nouveaux constructeurs et booster le spectacle ? Le nouveau patron de l’équipe Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, lance quelques pistes de réflexion…

"Il y a 8-9 voitures de la catégorie Rally1 au départ, l’an dernier il y en avait 12, et après les 2-3 premiers abandons, samedi et dimanche, on se retrouve avec 5 voitures qui peuvent jouer un classement intéressant, rappelle Cyril Abiteboul au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF au Kenya. Moi, je pense avant tout aux spectateurs, le long de la route ou devant leur télévision. Il faut plus de voitures. Et pour avoir plus de voitures, il faut plus de constructeurs. Pour cela, il faut des règlements plus attractifs, et un rapport coûts/valeur plus attractif : des coûts plus contrôlés, et une valeur du championnat qui augmente. Nous sommes tous très alignés sur l’état des lieux, mais il faudra aussi l’être sur les mesures à prendre, parce qu’il faut que ça avance. On ne peut pas dire qu’il faut faire quelque chose sans le mettre en œuvre."

La réglementation actuelle, née en 2022 avec les WRC de la dernière génération, la première de l’ère hybride, court jusqu’en 2026. Rester les bras croisés jusqu’à l’aube de la saison 2027 serait une erreur, selon Cyril Abiteboul.

"La marque Hyundai, que je découvre, est très loyale. L’objectif, c’est de rester au-delà de 2026, et de construire la suite. Faut-il attendre 2027 et le prochain changement de réglementation ? Moi, cela me paraît très loin : si on voit des choses intelligentes à faire sur le format des week-ends, la limitation des coûts, la mise en avant des jeunes, l’hybride, l’interaction… Faut-il vraiment attendre 2027 ? Le WRC est une compétition, mais nous sommes en compétition avec les autres compétitions : nous sommes en compétition avec l’endurance, qui marche très bien, la Formule 1, la Formule E… Ce sont des championnats qui avancent très vite, la F1 et le WEC réfléchissent à l’hydrogène… Le WRC peut-il se permettre de ne pas du tout bouger jusqu’en 2027 ? Ne rien faire pendant cinq ans, je pense que c’est un peu dangereux. Ce n’est pas du tout une menace, au contraire. L’hydrogène, ce pourrait être un avenir séduisant. Je partage l’engouement pour cette idée sur le long terme, mais on doit avant tout se concentrer sur des solutions à très court terme pour limiter l’érosion du nombre de voitures au départ. Il ne faudrait pas qu’il n’en reste que quatre l’an prochain. C’est la priorité, et ce n’est pas l’hydrogène qui va nous sauver."