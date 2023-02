Cyril Abiteboul en attend plus des équipiers de Neuville : "On a vu que Thierry portait un peu tout seul la maison Hyundai"

Et d'ajouter : "On a pas mal travaillé l'aérodynamique donc on devrait voir des différences. Les voitures vont beaucoup de travers donc c'est plus compliqué que sur circuit par exemple. Il y a des limites pour modéliser et simuler donc. On avait par le passé un avantage compétitif avec notre moteur, il semblerait que les concurrents sont un peu plus proches."

Quelle consigne pour Neuville sur cette manche suédoise ? "On réfléchit au championnat, au 'long game'. Ca ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'autoriser à gagner des rallyes. Il faut s'autoriser à le faire tout en s'assurant de très beaux points. Je compte aussi sur la contribution des équipiers (ndlr : Esapekka Lappi et Craig Breen) car on a vu que Thierry portait un peu tout seul la maison Hyundai à Monte-Carlo. J'aimerais que cette maison repose sur trois piliers. J'espère qu'ils vont pouvoir performer, ça permettrait à Thierry de pouvoir respirer un peu et de continuer à penser au moyen et long terme. Gagner, c'est l'ambition de l'équipe sur cette manche", conclut Cyril Abiteboul.