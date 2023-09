Cyril Abiteboul débriefe le Rallye de l'Acropole de Hyundai : "Une énorme déception, on pouvait et devait gagner"

Après son triplé - le seul de l'histoire de la marque en WRC - l'an dernier, l'équipe Hyundai Motorsport se présentait sur la ligne de départ du Rallye de l'Acropole avec trois équipages compétitifs et le plein d'ambitions.

Mais les gros soucis rencontrés par Esapekka Lappi et l'abandon de Thierry Neuville, qui a cassé sa suspension en roulant dans une ornière samedi en début d'après-midi alors qu'il occupait solidement la tête de l'épreuve, en ont décidé autrement. Maigre consolation, Dani Sordo a terminé à la troisième place, mais l'Espagnol n'a jamais été en mesure de revendiquer la victoire.

"Tout a changé samedi en début d'après-midi, c'est le destin, affirme Cyril Abiteboul au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. J'appelle ça le destin car c'est encore difficile de tirer des conclusions sur la trajectoire, le rocher, le trou... Ou la robustesse de la pièce de suspension qui a cassé. D'autres sont passés à cet endroit et ont tordu la pièce en question, ils sont peut-être passés un peu moins vite, mais cela fait partie du rallye, surtout sur une épreuve comme la Grèce. Il faut se calmer sur les envolées lyriques, les pièces sont dimensionnées pour endurer certains "cas de charge", en particulier pour le Safari, qui est a priori l'épreuve la plus dure pour ces pièces. Normalement, ici, on est en dessous. Si on est au-dessus, c'est qu'on met d'une certaine façon la voiture dans des conditions qu'elle ne devrait pas subir. On peut faire plus robuste, mais c'est plus de masse... On analysera cette pièce et nos suspensions."

"Cela reste une énorme déception, la voiture pouvait et devait gagner, reprend le Team Principal de Hyundai Motorsport. Mais je n'ai pas envie de me dire que c'est juste le destin et qu'il n'y a pas de leçons à en tirer, parce que cela voudrait dire qu'on ne progresse pas, et ce n'est pas le reflet de notre ambition. Il va falloir qu'on bosse l'année prochaine avec une voiture beaucoup plus robuste. On va continuer à se battre pour des victoires."