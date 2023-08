Cyril Abiteboul, boss du Team Hyundai : "Si Neuville veut inquiéter Rovanperä au général, il doit prendre de très gros points"

Terriblement affable, Cyril Abitboul est un excellent client à l’interview. Le boss du Team Hyundaï l’a encore prouvé ce jeudi en préfaçant, dans son style, le rallye de Finlande au micro d’Olivier Gaspard.

Première interrogation, la place que peut viser Thierry Neuville en Finlande. Si le principal intéressé estime que le gap face à un Kalle Rovanperä va être difficile à aller chercher, son boss, Cyril Abiteboul analyse, lui, la situation un peu différemment : "Il y a plusieurs éléments de réponse. Quand on se présente à un rallye comme ça, il faut se dire que tout est possible, y compris aller se battre pour la gagne. Si on n’a pas cet état d’esprit là, mieux vaut rester à la maison. Surtout sur un rallye aussi engagé et aussi exigeant. Par respect pour ce qu’ils vont devoir accomplir, à titre individuel, nous, on doit se mettre dans cette dynamique-là. C’est la réponse émotionnelle…"

Et la réponse plus rationnelle ? "C’est que le gap qu’on avait avec la Toyota en Estonie, c’est de 0,17 secondes au kilomètre. 0,17 seconde au kilomètre, c’est plus d’une année de développement, surtout avec les règlements, les homologations et les jokers. C’est compliqué à aller chercher. Ce n’est pas le genre de step qu’on peut faire, juste avec de la géométrie, des suspensions etc. Ceci étant dit, on a tendance à relier Estonie et Finlande, parce que ce sont deux rallyes rapides et que ce n’est pas loin géographiquement. Mais il y a plus de subtilités qu’il n’y paraît. Les conditions de grip sont assez différentes. Ce sont des conditions qui peuvent nous aller un petit mieux. Donc, c’est un petit peu plus ouvert qu’en Estonie. J’ai envie de me convaincre que tout est ouvert, c’est ce qu’on se dit tout, y compris avec les pilotes."