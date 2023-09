Cyril Abiteboul avant le Rallye de l'Acropole : "On a un accord avec les autres équipes pour la mise à jour des notes"

L'équipe Hyundai Motorsport a réalisé un triplé historique sur l'édition 2022 du Rallye de l'Acropole. Mais cette année, l'épreuve va se dérouler dans des conditions bien différentes, puisqu'en raison des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la Grèce ces derniers jours, les reconnaissances ont été perturbées, le shakedown a été annulé, et plusieurs spéciales se dérouleront sur des routes détrempées... même si le soleil a refait son apparition dans le parc d'assistance.

"La communauté du rallye peut parfaitement gérer ce genre de conditions, ça fait même partie de l'image et du narratif du rallye d'être capable d'affronter ces conditions quasiment bibliques, lance Cyril Abiteboul (Hyundai) au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. Nous sommes conçus pour ça, les pilotes sont entraînés à ça. Le vrai sujet, c'est l'impact que cela peut avoir sur la capacité des autorités locales à gérer convenablement le reste de la situation. Il ne faut pas que le rallye soit une aggravation d'une situation déjà sensible : s'il n'y a pas de tensions particulières sur les services de l'ordre, de sécurité, la police, les pompiers... et qu'ils sont OK, nous, nous sommes complètement OK."

"Pour nous, le challenge avait déjà commencé lors des essais d'avant-rallye, car nous avions dû faire face à des incendies, a repris le Team Principal de l'équipe Hyundai. Nous avons fait preuve de beaucoup d'engagement pour obtenir un bon résultat, surtout après nos très bons résultats ici ces dernières années. On a donc plutôt envie que ça roule ! Mais comment avoir des informations à jour, puisque les reconnaissances ont été perturbées ? On a trouvé un accord avec les autres équipes pour avoir une vidéo, la même pour tout le monde, pour mettre à jour les notes. Avec cet élément-là, je ne vois plus aucune raison d'avoir une approche différente sur ce rallye."