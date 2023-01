Cyril Abiteboul après un Monte-Carlo compliqué pour Hyundai : "Thierry Neuville, c'est ma boussole dans ce labyrinthe"

Cyril Abiteboul a fait connaissance avec l'univers du WRC la semaine dernière, sur les routes du Monte-Carlo. Le nouveau team principal de l'équipe Hyundai Motorsport a vu ses équipages se faire dominer par le trio de choc aligné par Toyota, et sait désormais qu'il y a du pain sur planche...

Heureusement pour le Français, il y avait Thierry Neuville pour le guider lors de ses premiers pas en Championnat du Monde des Rallyes.

"Thierry me rend la tâche un peu plus facile, il est un peu comme une boussole dans ce nouveau labyrinthe pour moi." Voilà la jolie formule utilisée par Cyril Abiteboul au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo.

"Il sait comment fonctionne un rallye, la voiture, il sait comment l'améliorer... C'est très confortable pour moi aujourd'hui, mais je sais que ça va être très exigeant. Ce mélange de confiance, d'ambition et d'exigence, je trouve ça idéal pour structurer une équipe. On va se relever les manches et travailler pour combler ce retard. Sur asphalte, ça peut faire peur, mais l'an dernier, on avait déjà ce déficit de performance sur l'asphalte et sur le sec. La voiture pouvait cependant être très performante dans d'autres conditions. Et l'asphalte, ce n'est pas la surface qu'on rencontre le plus en WRC. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas définir, avec ambition, une feuille de développement technique, pour l'asphalte, pour l'année en cours."