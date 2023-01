Cyril Abiteboul a de l'ambition pour Hyundai et Thierry Neuville : "On a envie que leur histoire aille un cran plus loin"

Nommé Team Principal de l'équipe Hyundai Motorsport il y a quelques jours, Cyril Abiteboul, qui a passé une quinzaine d'années en Formule 1 et a notamment été à la tête de l'écurie Renault F1, aborde son nouveau rôle avec beaucoup d'humilité... mais pas sans ambition.

"Je peux vous dire que j'ai envie de gagner, et je vais m'assurer de transférer cette envie à toute l'équipe, a souligné Cyril Abiteboul au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF à Monaco. Thierry Neuville, pour moi, c'est un gars solide, stable et très loyal vis-à-vis de la marque. Il a grandi avec Hyundai, et c'est une superbe histoire. On a envie que cette histoire aille un cran plus loin. Il y a de bons résultats, de très beaux moments, mais aussi des frustrations. Ils ont réussi à traverser ces moments de frustration et à se faire confiance. Thierry, je le sens extrêmement bien dans l'équipe, l'équipe est très bien avec lui, je le sens bien aussi dans la voiture. Très concentré, sans arrogance, beaucoup de calme, mais aussi beaucoup de détermination. C'est très aligné avec ce que j'ai envie de voir de la part de l'équipe."