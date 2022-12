Cyril a rempli son Master défi de Viva for Life : Aldi rapporte 18.900 euros à la cagnotte

Direction Aldi pour rencontrer Luca qui n’hésite pas à se balader dans le magasin, mégaphone au point, pour encourager tout le monde à faire des dons pour l’opération. Évidemment, Cyril en profite pour récupérer un élément très important pour remplir le défi : des caddies (c’est toujours pratique pour une course de caddies, non ?).

Deuxième étape : les décorer, il va donc falloir trouver de la déco et de bonnes âmes pour rendre ces caddies un peu tristes beaucoup plus sympas. La voix est exigeante, elle veut une licorne, un camion de pompier et un bateau de pirate. Heureusement, il peut compter sur les enfants de Bertrix qui se sont donnés à fond sur la place pour transformer les caddies en vrais carrosses !

Avant de pouvoir organiser la course, il faut baliser le parcours de la course (c’est mieux de viser droit), ce que Cyril s’empresse de faire mais ce n’est pas si simple, il va falloir passer un obstacle : la piste de roller Disco ! Tout en grâce et délicatesse, Cyril parvient à ramener tout ce qu’il lui faut pour organiser sa course de caddie.