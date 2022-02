Cyrielle reprend un titre de Tracy Chapman à la perfection lors des K.O. de The Voice Belgique !

Cyrielle, chanteuse de jazz, avait convaincu Typh Barrow lors des Blind Auditions de cette saison 10 de The Voice Belgique. Son choix de chanson assez audacieux avait intrigué sa coach, qui partage le même registre musical qu’elle. Désormais sur la scène des K.O. où elle affronte Célyane et Oan, Cyrielle a décidé de reprendre une grande chanson intitulée "Give me one reason" de l’autrice-compositrice-interprète Tracy Chapman. Tirera-t-elle son épingle du jeu en étant choisie par sa coach ?

C'est Oan qui est choisi par Typh Barrow pour la suite de l'aventure de The Voice Belgique.