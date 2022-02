Cyrielle a 31 ans et vit à Bruxelles. D’origine française, elle vit en Belgique depuis 5 ans. Cyrielle a toujours le mot pour rire ! En dehors de son travail, cette jeune femme consacre tout son temps libre à la musique. Après avoir caché pendant longtemps à ses proches qu’elle chantait, elle fait désormais partie d’un groupe de cover dans lequel elle est la chanteuse principale. Aujourd’hui, elle s’est inscrite aux castings de The Voice Belgique afin d’acquérir encore plus d’expérience. Lors des Blind Auditions, elle a réussi à convaincre Typh Barrow de se retourner avec la chanson "How Come U Don’t Call Me" de Prince.